Бритни Спирс выложила видео, где ломает ногу

Американская певица Бритни Спирс опубликовала ролик, на котором во время танцев ломает ногу. Исполнительница сделала неудачное па, послышался хруст, и она осела на пол.

В своем аккаунте в Instagram, она написала, что до этого не танцевала полгода.

«Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко», — пошутила Спирс.

Источник: Instagram

Ранее поклонники певицы обсуждали ее свежие снимки, сделанные на улицах Лос-Анджелеса 16 февраля. Их поразили набранные певицей килограммы. Она была в медицинском ботинке. Сейчас уже ясно, что именно в тот день Бритни Спирс сломала ногу, но ролик опубликовала только сейчас.