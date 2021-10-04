Бритни Спирс сыграет свадьбу в свой 40-летний юбилей

Певица Бринти Спирс рассказала, что планирует сыграть свадьбу со своим возлюбленным, 27-летним тренером Сэмом Асгари. Бракосочетание состоится на Гавайских островах. Об этом сообщил источник издания StarHit.

«Сейчас главные приоритеты Бритни — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — рассказал инсайдер.

Он также заявил, что певица планирует провести свадьбу 2 декабря. Мероприятие совпадет с 40-летним юбилеем Спирс. Знаменитость планирует отдохнуть от творческой карьеры. Главной целью Бритни является создание полноценной семьи, добавило ИА Nation News.