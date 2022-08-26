Бритни Спирс спела впервые за 6 лет

Бритни Спирс и певец и композитор Элтон Джон записали совместную песню. Об этом рассказали в журнале Rolling Stone.

Это первая песня некогда популярной поп-певицы за последние шесть лет, в последнее время она были известна только многочисленными скандалами.

Новая композиция — Hold Me Closer — выполнена в стиле диско.

«Это чертовски круто, что я пою с одним из самых легендарных мужчин нашего времени! Я немного ошеломлена… для меня это большое событие!» — рассказала Спирс.

Изначально трек задумывался как сольная песня Джона, но он предложил Спирс спеть вместе с ним, и та согласилась.

Певица Бритни Спирс сообщила о возвращении к музыкальной карьере в начале месяца. До этого, в ноябре 2021 года, Спирс выиграла суд против своего отца. В результате она избавилась от опеки родителя. Адвокат знаменитости Мэтью Розенгарт заявил, что артистка хотела «просто вернуть свою жизнь».

Джейми Спирс являлся опекуном дочери 14 лет — с 2008 года. Он полностью контролировал ее жизнь, так как певицу признали недееспособной из-за наркозависимости и психического расстройства.