Бритни Спирс снова забеременела

Американская певица Бритни Спирс готовится в третий раз стать матерью. О своей неожиданной беременности исполнительница рассказала подписчикам в Instagram*.

«Я так похудела для своей поездки в Майями, но затем снова набрала вес. Я подумала, наверное, что-то не так с моим желудком. А мой муж сказал: ты просто беременна едой, глупышка. Я сделала тест на беременность, и оказалось, что у меня будет ребенок», — написала певица.

Она добавила, что постарается как можно реже появляться в общественных местах. По словам Спирс, во время первых двух беременностей журналисты не давали ей спокойно жить, что в итоге приводило к депрессиям. Теперь исполнительница намерена как следует позаботиться о своей психологическом, а также физическом здоровье.

«На этот раз я буду заниматься йогой каждый день! Распространяя много радости и любви», — отметила певица.

Спирс родила первого сына от танцора Кевина Федерлайна в 2005 году. Спустя год у пары появился второй ребенок, после чего исполнительница развелась. Сейчас Спирс строит отношения с бодибилдером и моделью Сэмом Асгари.

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