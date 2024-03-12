Знаменитости 12 марта 2024, 14:44 Бритни Спирс снялась полностью обнаженной Певица Бритни Спирс выложила в интернет абсолютно голое фото РИА «Новости»

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Недавно американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала фото с пляжа без одежды. Она выложила снимок в своем профиле в социальных сетях, за которым следит более 42 миллионов человек.

На снимке поп-идол повернулась к объективу спиной и глядит через плечо назад. К посту она приложила эмодзи тюльпана и отключила комментарии.

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Этот пост был опубликован вслед за заявлением ее экс-супруга, Сэма Асгари, о том, что он не будет высказываться о Спирс в негативном ключе. В интервью он описал время, проведенное со Спирс, как подарок судьбы.

Певица же в своих мемуарах «Женщина во мне», вышедших в октябре 2023 года, тепло отозвалась о Асгари, описав его как «дар от Бога».

Спирс и Асгари решили развестись после шести лет брака. Поп-звезда уточнила, что не собирается объяснять причину разрыва, так как это никого не касается.