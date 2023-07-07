Знаменитости 07 июля 2023, 07:36 Бритни Спирс разозлила реакция баскетболиста на выходку своего охранника в Лас-Вегасе TMZ: полиция Лас-Вегаса получила жалобу Бритни Спирс на нападение охраны баскетболиста РИА «Новости»

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Певица Бритни Спирс хотела сфотографироваться с баскетболистом Виктором Вембаньямом, но получила удар от его охранника и упала на землю. Она пожаловалась в полицию Лас-Вегаса и рассчитывала на извинения, но не получила их, сообщил сайт TMZ.

Артистка прокомментировала случай возле ресторана Catch. Она увидела нового игрока клуба «Сан-Антонио» Национальной баскетбольной ассоциации, 222-сантиметрового Виктора Вембаньяма, решила поздравить его с успехами и сфотографироваться. По словам Бритни Спирс, вокруг шумели, и она похлопала его по плечу, чтобы привлечь внимание. В этот момент подоспел директор службы безопасности клуба Дамиан Смит. Он посчитал ситуацию опасной и ударил певицу тыльной стороной руки по лицу.

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Представители Бритни Спирс обратились от ее имени в полицию. По словам певицы, ни представители «Сан-Антонио», ни охранник не извинились перед ней. Еще сильнее ее возмутило поведение самого баскетболиста, когда он комментировал случившееся прессе.

«Я не понимаю и не думаю, что это повод для смеха. Наблюдать за тем, как игрок улыбается и смеется, было жестоко и деморализующе в сложившейся ситуации», — сказала она.

Сначала правоохранители заявили, что это дело — не уголовное. Однако после проверки записей с камер наблюдения и допросов они, по словам источника издания, изменили мнение, посчитали случай более серьезным и решили передать материалы окружному прокурору.