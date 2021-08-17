Бритни Спирс прокомментировала слухи о беременности

Бритни Спирс прокомментировала слухи о своей беременности, появившиеся среди фанатов. По словам певицы, они не соответствуют действительности, написало РИА ФАН.

Поп-звезда выложила в Instagram несколько откровенных фотографий, на которых на прикрывает руками обнаженную грудь.

«Нет, ребята, я не сделала грудь на прошлой неделе и я не беременна. У меня есть грудь на этом фото, потому что я поглощала еду», — написала Бритни в комментарии к фото.

Она также объяснила, почему стала чаще выкладывать откровенные снимки: раньше певица стеснялась своего тела, но в последнее время переосмыслила свое отношение к нему.

«Я женщина, красивая, чувствительная женщина, которой нужно взглянуть на себя в чистом виде», — поделилась певица.

Пока Бритни Спирс находилась под опекой своего отца, он запрещал ей иметь детей. По словам певицы, ей не разрешалось удалить маточную спираль, препятствующую беременности.

После того, как отец певицы Джеймс Спирс отказался от опеки над дочерью, поклонники предположили, что певица сразу решила воспользоваться свободой и ждет третьего ребенка.