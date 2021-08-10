Бритни Спирс проиграла очередной суд

Певица Бритни Спирс вновь проиграла суд по делу об опеке. Судья Бренда Пенни отказала адвокату артистки в отстранении ее отца Джейми роли опекуна. Кроме того, суд не стал переносить слушания с 29 сентября на этот месяц, передал People Talk.

Бритни Спирс поделилась переживаниями в своем Instagram. Она рассказала, что теперь в ее аккаунте будет появляться гораздо меньше контента, передали NEWS.ru.

«Как говорила Селена Гомес: „Мир может быть неприятным местом. Я знаю это, ты это знаешь… Убей их добротой“. К сожалению, последние новости оказались довольно неприятными, когда появилась ужасная и подлая ложь обо мне, поэтому с этого момента я буду публиковать немного меньше всего!» — рассказала Спирс.

Пост певица сопроводила видеороликом, на котором Джейк Коэн готовит завтрак с авокадо. Видеоролик она сопроводила грустной песней. Певица Селена Гомес поддержала Бритни в комментариях. Она написала: «Люблю тебя! Ты можешь в любое время прийти готовить завтрак со мной».