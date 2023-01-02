Знаменитости 02 января 2023, 13:45 Бритни Спирс продаст купленный после выхода из-под опеки отца дом в Калифорнии TMZ: певица Бритни Спирс планирует продать дом в Калифорнии, купленный за $11,8 млн Соцсети

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Американская танцовщица и певица Бритни Спирс планирует в 2023 году продать дом в штате Калифорния, который вместе с мужем Сэмом Асгари купила в июне 2022 года за 11,8 миллиона долларов. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.

По данным таблоида, в доме площадью около 1,1 тысячи квадратных метров Спирс хотела начать новую жизнь после снятия 13-летней опеки отца. Особняк расположен в Калабасасе в округе Лос-Анджелес.

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По неизвестным причинам певица позже решила выставить особняк на продажу.

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В 2008 году Спирс госпитализировали в медицинский центр, признав временно недееспособной и передав права опеки над ней ее отцу Джейми Спирсу. В течение 13 лет прав у артистки было меньше, чем у пятилетнего ребенка.

В октябре звезда отказалась прощать свою мать даже после публичных извинений.