02 января 2023, 13:45
Бритни Спирс продаст купленный после выхода из-под опеки отца дом в Калифорнии
TMZ: певица Бритни Спирс планирует продать дом в Калифорнии, купленный за $11,8 млн
Американская танцовщица и певица Бритни Спирс планирует в 2023 году продать дом в штате Калифорния, который вместе с мужем Сэмом Асгари купила в июне 2022 года за 11,8 миллиона долларов. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источники.
По данным таблоида, в доме площадью около 1,1 тысячи квадратных метров Спирс хотела начать новую жизнь после снятия 13-летней опеки отца. Особняк расположен в Калабасасе в округе Лос-Анджелес.
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По неизвестным причинам певица позже решила выставить особняк на продажу.
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В 2008 году Спирс госпитализировали в медицинский центр, признав временно недееспособной и передав права опеки над ней ее отцу Джейми Спирсу. В течение 13 лет прав у артистки было меньше, чем у пятилетнего ребенка.
В октябре звезда отказалась прощать свою мать даже после публичных извинений.
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