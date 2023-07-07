Знаменитости 07 июля 2023, 03:35 Бритни Спирс получила пощечину на публике в США TMZ: певице Бритни Спирс дали пощечину на глазах у фанатов в Лас-Вегасе Википедия

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Певица Бритни Спирс получила пощечину от охранника французского баскетболиста Виктора Вембаньямы. После этого исполнительница упала на пол, сообщило издание TMZ.

Все произошло в популярном отеле Aria Resort & Casino в Лас-Вегасе. Бритни Спирс, как поклонница профессионального спортсмена, решила попросить совместную фотографию с ним. Когда певица начала хлопать его по спине и плечу, охранник ударил ее тыльной стороной руки. Бритни Спирс упала на землю, а потом встала и ушла.

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Французский центровой Виктор Вембаньям заявил, что когда его кто-то схватил сзади, охрана оттолкнула этого человека. Он узнал, что это была Бритни Спирс только когда ситуация попала в СМИ.

Американская певица Бритни Спирс ранее заявила, что не будет прощать свою мать Линн Спирс. По словам звезды, она виновата в ее страданиях. Спирс напомнила, что когда отец упрятал ее в психиатрическую лечебницу, никто из родственников не стал ее защищать.