Бритни Спирс подаст в суд, чтобы чаще видеться с сыновьями

Бритни Спирс развелась с супругом Кевином Федерлайном в 2007 году. Однако вопрос опеки над двумя общими детьми все еще не закрыт.

Согласно последнему решению суда, дети проживают с отцом, а Бритни ежемесячно выплачивает алименты в размере 35 тысяч долларов и редко видит сыновей. Сокращение времени, как сообщило издание, связано с госпитализацией певицы в психиатрическую больницу весной этого года якобы из-за стрессов.

«В новом году Бритни Спирс обратится в суд по семейным делам и будет ходатайствовать об увеличении времени в графике встреч с сыновьями», — рассказали знакомые звезды.

Отмечается, что бывший муж Бритни Спирс практически не работает, поэтому семья живет на алименты. По мнению певицы, экс-супруг просто использует детей, чтобы получать деньги, а их судьбой интересуется в последнюю очередь.