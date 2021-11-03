Бритни Спирс отложила свадьбу

Бритни Спирс и ее жених Сэм Асгари отложили свою свадьбу. Причиной этого послужило дело об опеке. Знаменитость планирует довести разбирательство до конца. Об этом сообщило «Радио КП» со ссылкой на TMZ.

Кроме того, пара не планирует заключать брачное соглашение. Сперва Бритни Спирс планирует решить все финансовые вопросы. Также вместе с возлюбленным они решили отложить покупку общего дома.

Информация о помолвке певицы появилась в сентябре. Ее возлюбленный преподнес Спирс кольцо с бриллиантом в четыре карата с выгравированным слово «львица». Так Асгари ласково называет свою возлюбленную.

Ранее певица планировала отметить свадьбу в свой 40-летний юбилей 2 декабря на Гавайских островах. Также она хотела отдохнуть от творческой карьеры и нацелиться на создание полноценной семьи.

«Сейчас главные приоритеты Бритни — выйти замуж, родить ребенка, вернуть свою общественную жизнь в нужное русло и разобраться в том, куда были потрачены все ее деньги. Это будет напряженный период», — рассказал инсайдер.