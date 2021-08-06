Бритни Спирс обзавелась iPad и назвала это великим днем

Американская певица Бритни Спирс получила первый в своей жизни iPad. На своей странице в Instagram она поделилась впечатлениями от приобретения нового гаджета.

Певица подчеркнула, что чувствует, как ее жизнь наконец начала меняться.

«Я так взволнована! У моих детей такие были, а у меня никогда не было! Это просто великий день. У меня всегда был маленький телефон, а теперь у меня iPad, он в моих руках», — заявила она.

Последние 13 лет Бритни Спирс находилась в полной зависимости от своего отца Джейми Спирса, которого суд назначил опекуном. Под его контролем находились все финансы исполнительницы и ее личная жизнь.

Только в этом году певице разрешили нанять собственного адвоката. Им стал знаменитый Мэттью Розенгарт, работавший с другими звездами американского шоу-бизнеса. Его первым требованием стало отстранение отца певицы от опекунства. Суд удовлетворил ходатайство, но оставил Джейми Спирсу контроль над финансами.

Новым опекуном певицы может стать аудитор Джейсон Рубин. Соответствующее требование в суд подала команда юристов Бритни. Они требуют передать под его контроль все финансы и имущество исполнительницы, а также дать ему право принимать решения в области лечения.