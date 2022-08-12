Бритни Спирс объявила возвращение к музыкальной карьере

Певица Бритни Спирс вернется в музыкальную сферу. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на Newsweek.

В скором времени выйдет ее новая песня, записанная совместно с певцом Элтоном Джоном. Последний подтвердил эту информацию в своих соцсетях.

По данным зарубежного издания, артисты готовят кавер на старый трек Джона Tiny Dancer, который вышел в 1971 году. Дата выхода песни пока неизвестна.

Спирс выиграла суд против своего отца в ноябре прошлого года. В результате она избавилась от опеки родителя. Адвокат знаменитости Мэтью Розенгарт заявил, что артистка хотела «просто вернуть свою жизнь».

Джейми Спирс являлся опекуном дочери 14 лет — с 2008 года. Он полностью контролировал ее жизнь, так как певицу признали недееспособной из-за наркозависимости и психического расстройства.

В марте этого года Спирс заявила, что хочет вновь заняться музыкой после шестилетнего перерыва. Помощники артистки считают, что творчество поможет ей восстановиться после всех трудностей, который она пережила.