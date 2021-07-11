Бритни Спирс начала искать нового адвоката

Адвокат Сэм Ингэм отказался работать с Бритни Спирс. Теперь певица ищет себе нового защитника, чтобы прекратить опекунство отца. Об этом сообщило издание TMZ.

«В соответствии с моим заявлением в открытом суде 23 июня 2021 года, моими правами и моим желанием положить конец вышеупомянутому опекунству в отношении моего отца Джейми П. Спирса, я желаю выбрать собственного адвоката», — привело издание цитату из заявления, подписанного певицей.

По словам Спирс, она намерена сотрудничать с юридической фирмой Гринберг. Как утверждают источники, исполнительница планирует предложить защищать себя в суде бывшему федеральному прокурору Мэтью Розенгарту. Он уже был адвокатом у таких знаменитостей, как Стивен Спилберг и Шонн Пенн. Пока Розенгарт официально не согласился работать со Спирс.

Ранее адвокат Сэм Ингэм заявил, что больше не будет продолжать сотрудничать с певицей. Также об увольнении заявил менеджер Ларри Рудольф, работавший со Спирс с 1990-х годов. Сейчас исполнительница пытается добиться через суд прекращения опекунства, которые взял на себя ее отец.