Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Американская певица Бритни Спирс избавилась от опекунства своего отца. Решение вынес суд в Лос-Анджелесе по итогам прошедшего слушания. Вердикт зачитывали 30 минут, сообщил TMZ.

Адвокат артистки Мэтью Розенгарт процитировал июньские показания Спирс, в которых она заявляла о желании «просто вернуть свою жизнь».

Судебное решение вступило в силу. Участники движения «Освободите Бритни» встретили его овациями у здания суда.

Джейми Спирс являлся опекуном дочери 14 лет — с 2008 года, контролируя ее финансовые и личные дела. Певицу признали недееспособной из-за наркозависимости и сложностей с психическим состоянием. Артистка обвиняла отца злоупотреблением опекунскими правами. В его власти находились не только финансы знаменитости, но и ее личная жизнь. Спирс приходилось оплачивать расходы своего родителя, в том числе на требующих сохранить режим опекунства адвокатов Джейми.

В начале ноября Джейми Спирс обратился в суд с требованием прекратить опекунство над Бритни без компенсации за отказ от опеки.