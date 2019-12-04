Британцы рассказали о встрече с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Присутствовавшие на мероприятии рассказали о своих впечатлениях. Они отметили, что «получили хорошее представление» о Миддлтон и ее отношении к мужу, который станет королем Великобритании.

Кейт Миддлтон провела рождественскую вечеринку для медсестер Подробнее

«Сердечные беседы Кейт с представителями общественности в лондонской благотворительной организации для бездомных дали хорошее представление о том, кто она», — отметил очевидец.

По информации «Экспресс-газеты», герцогиня привела в восторг участников телепередачи. На съемках супруги испекли рождественский пирог вместе с победительницами кулинарного шоу Мэри Берри и Надеждой Хуссейн.

«Они такая очаровательная, действительно любящая пара. Я дала каждому из них задания. Они с такой заботой наблюдали друг за другом — все ли получается», — уточнила Мэри Берри.

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили закрытый званый ужин для медсестер, которые будут работать в Рождество. Мероприятие проводилось в пятизвездочном отеле Rosewood в Лондоне.