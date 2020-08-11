Британцы назвали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории
В первом раунде актер обошел действующего Джеймса Бонда Дэниела Крейга, набрав 56% голосов против 43%. Во втором раунде пальму первенства получил британец Пирс Броснан, обыграв австралийского актера Джорджа Лэзенби (76% против 24%). В третьем туре победил Тимоти Далтон, он обошел артиста Роджера Мура всего на 8% голосов, передает РИА ФАН.
В финале Шон Коннери обошел победителей остальных раундов со значительным перевесом.
Всего в британском опросе поучаствовали более 14 тысяч человек.
Шон Коннери был первым Джеймсом Бондом в кино. Он сыграл в пяти фильмах саги.
Ранее стала известна дата выхода новой части фильма про Бонда. Она появится на экранах Великобритании 12 ноября, в США — 20 ноября. Когда премьера будет в России — пока неясно. Заглавный трек к новой серии про Бонда уже выпустила певица Билли Айлиш.
Новую «бондиану» несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.