Британскую актрису восхитил поступок принца Гарри

Многие британцы осуждают поступок принца Гарри и Меган Маркл. Они считают, что герцог идет на поводу жены, ставя под удар репутацию всей королевской семьи.

Однако, есть и те, кто поддерживают такой мужской поступок. Актриса Донна Эйр заявила, что всегда должно быть так — мужчина должен ставить на первое место семью и детей. Она восхищена принцем Гарри.