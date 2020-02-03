03 февраля 2020, 10:19
Британскую актрису восхитил поступок принца Гарри
Около месяца весь мир обсуждает отречение герцогов Сассекских от королевских обязанностей. На данный момент они переехали в Канаду вместе с сыном. Об этом написала «Экспресс газета», ссылаясь на иностранное СМИ.
Многие британцы осуждают поступок принца Гарри и Меган Маркл. Они считают, что герцог идет на поводу жены, ставя под удар репутацию всей королевской семьи.
Однако, есть и те, кто поддерживают такой мужской поступок. Актриса Донна Эйр заявила, что всегда должно быть так — мужчина должен ставить на первое место семью и детей. Она восхищена принцем Гарри.