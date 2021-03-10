Британский ведущий уволился после обвинений в адрес принца Гарри и Меган Маркл

Ведущий Пирс Морган покинул британский канал ITV после того, как раскритиковал принца Гарри и его супругу Меган Маркл, сообщил Telegram-канал RT.

Накануне в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри пара заявляла о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Морган обвинил принца и его жену в использовании расистской пропаганды, бездоказательных обвинениях и неуважении к отцу и бабушке Гарри, рассказал «Взгляд».

Коллега ведущего заметил, что журналист постоянно колко высказывается в адрес Маркл. Он отметил, что у Пирса были личные отношения с девушкой, но потом она перестала общаться с ним. Однако Меган никогда не говорила ничего плохого о своем знакомом.

«C меня хватит!» — воскликнул Морган и ушел из студии.

Медиарегулятор Ofcom заявил, что получил более 40 тысяч жалоб на программу. После скандала представители ITV сообщили, что Морган больше не будет вести программу.

«После обсуждения с ITV Пирс Морган принял решение о том, что настало время покинуть Good Morning Britain. ITV согласился с его решением», — говорится в сообщении.

Ранее королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать заранее подготовленное заявление о любви и заботе к Меган и Гарри.