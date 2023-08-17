17 августа 2023, 16:43
Британский телеведущий Майкл Паркинсон умер в возрасте 88 лет
Стало известно о смерти британского телеведущего Майкла Паркинсона. За всю свою карьеру он смог проинтервьюировать более двух тысяч человек, написала BBC.
В сообщении корпорации говорится, что причиной смерти Паркинсона стала болезнь. На момент смерти ему было 88 лет, сообщил сайт kp.ru.
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В гостях у телеведущего были такие звезды как Мохаммед Али, Элтон Джон, Мадонна, Хелена Миррен и другие.
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