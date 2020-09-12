Британский дом Рианны выставили на продажу за рекордные 32 млн фунтов

В Великобритании выставили на продажу дом, в котором певица Рианна тайно проживала два года. Особняк с восемью спальнями оценили в 32 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиарда рублей). Барбадосская дива платила за аренду дома 18 тысяч фунтов ежемесячно.

Как сообщило издание Daily Mail, дом расположен в престижном районе Сент-Джонс-Вуд недалеко от музыкальной студии Abbey Studios. Рядом находятся знаменитая Финчли-роуд с самыми дорогими магазинами, станция метро St John’s Wood и Риджент–парк.

В особняки есть парковка на десять автомобилей, тренажерный зал, шесть ванных комнат, медиа-зал, два этажа для развлечений, а также стильная мебель, которую Рианна использовала во время своего пребывания в столице. Пятиэтажное здание с роскошным белым фасадом и ландшафтным садом также имеет полы с подогревом и даже лифт для гостей.

Дом был построен королевским архитектором Джоном Шоу в 1884 году. Это единственный его особняк, сохранившийся до нашего времени.

Если вы поклонник Рианны, пишет издание, и у вас очень глубокие карманы, то этот лондонский дом станет для вас идеальным пристанищем.

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