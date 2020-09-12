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    12 сентября 2020, 03:42

    Британский дом Рианны выставили на продажу за рекордные 32 млн фунтов

    Анастасия Кукова

    В Великобритании выставили на продажу дом, в котором певица Рианна тайно проживала два года. Особняк с восемью спальнями оценили в 32 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиарда рублей). Барбадосская дива платила за аренду дома 18 тысяч фунтов ежемесячно.
    Британский дом Рианны выставили на продажу за рекордные 32 млн фунтов

    Как сообщило издание Daily Mail, дом расположен в престижном районе Сент-Джонс-Вуд недалеко от музыкальной студии Abbey Studios. Рядом находятся знаменитая Финчли-роуд с самыми дорогими магазинами, станция метро St John’s Wood и Риджент–парк.

    В особняки есть парковка на десять автомобилей, тренажерный зал, шесть ванных комнат, медиа-зал, два этажа для развлечений, а также стильная мебель, которую Рианна использовала во время своего пребывания в столице. Пятиэтажное здание с роскошным белым фасадом и ландшафтным садом также имеет полы с подогревом и даже лифт для гостей.

    Дом был построен королевским архитектором Джоном Шоу в 1884 году. Это единственный его особняк, сохранившийся до нашего времени.

    Если вы поклонник Рианны, пишет издание, и у вас очень глубокие карманы, то этот лондонский дом станет для вас идеальным пристанищем.

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    Новости SMI.FM