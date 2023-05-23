Знаменитости 23 мая 2023, 05:27 Британский боец MMA заявил о желании погулять по Москве Боец MMA из Великобритании Томпсон рассказал о желании погулять по Москве Pxhere

Читать 360tv в

Боец MMA из Великобритании Оли Томпсон прилетел в Москву на бой с россиянином Александром Олейником. Они встретятся на ринге в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В разговоре с «Известиями» Томпсон рассказал о желании прогуляться по столице России.

Томпсон посетил Москву в третий раз, до этого он был в российской столице в 2004 и 2007 годах. Однако в предыдущих поездках у него не было времени ознакомиться с городом.

Реклама

Томпсон отметил, что в этот раз хотел бы многое посмотреть в Москве. Как пояснил британский боец MMA, в прошлый раз он не прошелся по городу, потому что все время проводил на стадионе.

«А сейчас у меня целая неделя, чтобы осмотреться тут», — добавил спортсмен.

Также, по его словам, в Москве у него много хороших знакомых.

«У меня здесь есть знакомые из московского спортклуба, очень хорошие ребята. Они также помогали мне с тренировками, я бы хотел с ними встретиться», — поделился Томпсон.

Боец MMA выразил надежду на то, что Москва станет его любимым городом.

Россиянин Ислам Махачев, выступающий в смешанных боевых искусствах, в октябре будет защищать свой чемпионский титул на турнире UFC. Соревнования пройдут в Абу-Даби. Поединок россиянина пройдет с тем, кто одержит победу в турнира UFC 288 в мае.