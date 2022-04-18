Британский актер Уильям Роуч назвал секрет долголетия

Звезда британского сериала «Улица коронации» Уильям Роуч, который 25 апреля будет праздновать свое 90-летие, раскрыл секрет долгой жизни. Об этом написало издание The Sun.

По словам актера, хорошо выглядеть и чувствовать себя в таком возрасте ему позволяют детские спортивные игры.

«Мы собираемся группой всех возрастов — от пяти до 90 лет. Это не то же самое, что ходить в спортзал и заниматься серьезными тренировками. Это простой развлекательный фитнес. Например, мы играем в игру „Zombie Tag“. В ней надо гоняться по кругу друг за другом», — процитировала «Газета.ru» слова актера.

Роуч отметил, что начал каждый день заниматься спортом еще со времен школы.

Уильям Роуч до сих пор играет в мыльной опере «Улица коронации» в роли Кена Барлоу. Этот сериал выходит с 1960 года по сей день.