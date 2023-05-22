Знаменитости 22 мая 2023, 23:04 Британский актер Рэй Стивенсон скончался на съемках в Италии La Repubblica: актер Рэй Стивенсон умер во время съемок в Италии РИА «Новости»

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Британский актер Рэй Стивенсон ушел из жизни на съемках в Италии. Об этом сообщило издание la Repubblica. Стивенсон известен широкой публике по сериям фильмов про Тора от Marvel и сериалу «Рим».

Актер почувствовал себя плохо на острове Искья в субботу, 20 мая. Его госпитализировали. В понедельник, 22 мая, состояние Стивенсона ухудшилось, отметил RT. Врачи не смогли спасти 58-летнего артиста. Точная причина смерти не раскрывается, уточнили «Известия».

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Джордж Рэймонд «Рэй» Стивенсон принимал участие в трех фильмах серии «Тор» студии Marvel. В августе 2023 года зрители увидят его персонажа в сериале «Асока», снятом во вселенной «Звездных войн». За свою актерскую карьеру Стивенсон снимался в таких проектах, как «Викинги», «Декстер», «Медичи» и многих других. В частности, актера можно увидеть в популярных картинах «Дивергент», «Книга Илая» и «Ирландец».

Актер ушел из жизни за несколько дней до своего дня рождения. В четверг, 25 мая, Стивенсону должно было исполниться 59 лет.