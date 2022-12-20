Знаменитости 20 декабря 2022, 13:00 Британский актер Дэниел Крейг рассказал, жалеет ли он о своем уходе из бондианы Дэниел Крейг: я ушел из бондианы в тот момент, когда этого захотел

Читать 360tv в

Британский актер Дэниел Крейг в подкасте Best of Today от ВСС прокомментировал сообщение об уходе из бондианы, а также рассказал, жалеет ли он о своем решении. Об этом написало издание Variety.

По словам актера, решение оставить роль агента MI6 Джеймса Бонда далось ему легко, поскольку он ушел именно тогда, когда хотел это сделать, написало ИА Nation News.

Реклама

Артист подчеркнул, что все 17 лет игры роли Джеймса Бонда были для него счастливым временем.

Реклама

«Свои следующие 20 лет я хочу попытаться отделить себя от этой роли, потому что это было невероятно. Я ушел в тот момент, когда я этого хотел», — объяснил Крейг.

Ранее стало известно, что актеры Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста примут участие в съемках фильма детективного жанра «Достать ножи: Стеклянная луковица», который выйдет на стриминговой платформе Netflix.