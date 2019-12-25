25 декабря 2019, 22:05
Меган Маркл умерила аппетиты в 2019 году
Британское издание Daily Mail подсчитало расходы Меган Маркл на гардероб в уходящем году. Оказалось, что в 2019 герцогиня Сассекская потратила на одежду «всего» 211 693 фунтов стерлингов (около 17 миллионов рублей) против 406 600 фунтов стерлингов (около 32,5 миллионов рублей) в 2018 году. Об этом сообщил портал «Дни.ру».
Нападки из-за растрат вынудили Меган Маркл урезать бюджет почти в два раза.
Однако даже при этом, отметило издание, один из образов от Dior обошелся супруге принца Гарри в 91 979 фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей).
Отмечается, что подсчет проводился только по тем нарядам, в которых Меган Маркл появлялась на публике.