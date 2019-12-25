Меган Маркл умерила аппетиты в 2019 году

Нападки из-за растрат вынудили Меган Маркл урезать бюджет почти в два раза.

Однако даже при этом, отметило издание, один из образов от Dior обошелся супруге принца Гарри в 91 979 фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей).

Отмечается, что подсчет проводился только по тем нарядам, в которых Меган Маркл появлялась на публике.