Британские рокеры назвали Киев и Минск российскими городами
Британская рок-группа Uriah Heep рассказала в соцсетях, что даст в России «еще два выступления»… в Минске и Киеве, сообщил «Царьград».
На странице группы в Facebook появилась запись о двух дополнительных концертах в Российской Федерации. Однако городами проведения, по версии рокеров, станут Минск и Киев — столицы Белоруссии и Украины.
В комментариях указали на ошибку, однако запись не отредактировали в течение суток.
Публицист и политолог Армен Гаспарян оставил краткий комментарий об этом: «При этом один из концертов запланирован в Киеве. Пройдет он теперь, видимо, в базе „Миротворец“. Vhehehe Ruhhhhh».