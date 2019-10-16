Британские рокеры назвали Киев и Минск российскими городами

На странице группы в Facebook появилась запись о двух дополнительных концертах в Российской Федерации. Однако городами проведения, по версии рокеров, станут Минск и Киев — столицы Белоруссии и Украины.

В комментариях указали на ошибку, однако запись не отредактировали в течение суток.

Публицист и политолог Армен Гаспарян оставил краткий комментарий об этом: «При этом один из концертов запланирован в Киеве. Пройдет он теперь, видимо, в базе „Миротворец“. Vhehehe Ruhhhhh».