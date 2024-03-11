Знаменитости 11 марта 2024, 04:58 Британская «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм» «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм» Freepik

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Британская картина «Зона интересов» получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм». Церемония вручения награды американской киноакадемии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.

За награду в этой номинации боролись киноленты «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я — капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

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Церемонию ведет Джимми Киммел. Наибольшее количество номинаций получил фильм «Оппенгеймер».

Американский актер Джон Сина вышел на сцену голым, он представлял номинантов в категории «Лучший дизайн костюмов». Зрителям понравился такой эпатаж. На актере, кроме обуви, была только табличка, прикрывающая пах.