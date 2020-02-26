Британская певица поделилась подробностями похищения

В конце 2000-х Даффи получила популярность по хитам Mercy и Rockferry. Один из ее альбомов стал платиновым, а самой певице вручили премию Grammy за «Поп-альбом года» и три статуэтки Brit Awards. Однако ее карьера оборвала неожиданно.

Причиной артистка поделилась на личной странице в Instagram.

Звезда призналась, что долгое время думала, стоит ли рассказывать эту историю фанатам.

«Правда в том, и, пожалуйста, поверьте мне, теперь я в порядке и в безопасности, что меня изнасиловали, накачали наркотиками и держали в плену в течение нескольких дней. Конечно, я выжила. Восстановление заняло время. Нет никакого легкого способа рассказать об этом», — заметила Даффи.

Исполнительница пояснила, что не выражала боль через песни, потому что «не хотела показывать миру грусть в глазах».

Знаменитость пообещала позже поделиться подробностями происшествия и попросила не беспокоить ее близких.