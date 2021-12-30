Британская модель-трансгендер Эйприл Эшли умерла в возрасте 86 лет

Британская модель Эйприл Эшли, которая одна из первых в мире перенесла операцию по смене пола, скончалась на 87-м году жизни в Лондоне. Что послужило причиной смерти, неизвестно, рассказало издание Liverpool Echo.

Эшли перенесла операцию в 1960 году, однако известно об этом стало лишь год спустя, в то время ее карьера пошла в гору. Модель приглашали для съемок в Vogue, а также для участия в фильме «Дорога в Гонконг», сообщило радио «Комсомольская правда».

После того, как британский таблоид опубликовал разоблачающие статьи про ее операцию, карьера Эшли начала рушиться. Лишь в 2005 году ее признали женщиной и выдали новое свидетельство о рождении. В 2016 году она получила степень почетного доктора Ливерпульского университета.

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