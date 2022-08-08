Британская актриса Джун Спенсер ушла на пенсию в возрасте 103 лет

Исполнительница роли Пегги Вулли в британском радиосериале «Арчеры» 103-летняя Джун Спенсер заявила об уходе на пенсию. Она работала в проекте с 1951 года, сообщила радиовещательная корпорация «Би-би-си».

Героиня Спенсер прошла путь от молодой британской девушки до прабабушки и главы семейства. По мнению самой актрисы, настало время завершить карьеру.

«Долгие годы он (сериал — прим. ред.) процветал и превратился в прекрасное дерево со множеством ветвей. Но сейчас старая ветвь, известная как Пегги, стала слабой и небезопасной, поэтому я решила, что самое время ее „срубить“», — высказалась о своем решении Джун Спенсер.

На днях стало известно, что популярный сериал «Сваты» не получит продолжения. Режиссер проекта Андрей Яковлев отметил, что седьмой сезон картины станет последним. Решение поддержала актриса Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой.