Британская актриса Джуди Денч рассказала о том, что начала терять зрение | 360°

Знаменитости 28 октября 2022, 15:44 Британская актриса Джуди Денч рассказала о том, что начала терять зрение

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Британская актриса Джуди Денч, которая была удостоена премии «Оскар», рассказала, что столкнулась с серьезными проблемами со зрением. Женщина заявила, что уже потеряла возможность читать и писать. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на The Sun.

Актриса получила известность благодаря ролям в картинах о Джеймсе Бонде. Она призналась, что страдает от дегенерации желтого пятна. Данное заболевание возникает с возрастом. Причина его развития заключается в патологических процессах, которые происходят в сетчатке глаза. Побороть болезнь невозможно. При этом Денч заявила, что хотела бы продолжать карьеру актрисы.

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«Я не хочу уходить на пенсию. В данный момент я мало что делаю на съемочной площадке, потому что ничего не вижу. Это плохо. Но я должна найти для себя новый способ учить реплики», — рассказала женщина.

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