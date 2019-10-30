Бриллианты Людмилы Зыкиной выставят на торги

Всего на торги выставят около 40 лотов. Топ-лотом станут любимые серьги певицы, в которых она любила позировать на камеру. Серьги с бриллиантами старинной огранки и сапфирами в 17 карат. Стартовая цена лота - миллион рублей.

Следующим топ-лотом станет колье, которое изготовили бакинские мастера. Украшение сделано из белого и желтого золота, оно состоит из 127 природных бриллиантов.

Согласно данным сайта «Русская Планета», на торги также выставят кольцо Зыкиной с изумрудом в 5,25 карата и 18 бриллиантами, браслет с 16 бриллиантами и кабошоном бирюзы, изготовленный в начале XX века, серебряную брошь «Снежинка» с гранатами-пиропами. Также с молотка уйдут золотая брошь «Павлин» с бирюзой — любимым камнем молодости певицы, золотая подвеска-брошь с природным аметистом и 96 бриллиантами общей массой 0,86 карата.

Часть вырученных средств отправят на увековечивание памяти Людмилы Зыкиной.