23 июня 2020, 10:25
Брежнева вступила в резкий диалог с подписчиками
Вера Брежнева, российская исполнительница, бывшая участница группы «ВИА Гра», резко ответила своим подписчикам в Instagram. Фанаты певицы раскритиковали ее за внешний вид на репетиции. Об этом сообщило РИА ФАН.
На опубликованном ролике Брежнева вместе с певцом Monatik отрабатывает танцевальные движения. Исполнительница в широких штанах черного цвета и футболке такого же оттенка.
Пользователям соцсети не понравился внешний вид Веры.
«Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщины — друг или партнер?» — написала одна из подписчиц.
Брежнева предложила фанатке попробовать отрепетировать подобные движения в юбке.
Другой подписчик призвал артистку начать пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой.
«Я это делаю уже давно», — отреагировала на комментарий Брежнева.
Еще одна подписчица написала, что не воспринимает певицу как женщину. На что экс-солистка «ВИА Гры» предложила воспринимать ее как мужчину.