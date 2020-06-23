Брежнева вступила в резкий диалог с подписчиками

На опубликованном ролике Брежнева вместе с певцом Monatik отрабатывает танцевальные движения. Исполнительница в широких штанах черного цвета и футболке такого же оттенка.

Пользователям соцсети не понравился внешний вид Веры.

«Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщины — друг или партнер?» — написала одна из подписчиц.

Брежнева предложила фанатке попробовать отрепетировать подобные движения в юбке.

Другой подписчик призвал артистку начать пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой.

«Я это делаю уже давно», — отреагировала на комментарий Брежнева.

Еще одна подписчица написала, что не воспринимает певицу как женщину. На что экс-солистка «ВИА Гры» предложила воспринимать ее как мужчину.