    23 июня 2020, 10:25

    Брежнева вступила в резкий диалог с подписчиками

    Анастасия Кременчугская

    Вера Брежнева, российская исполнительница, бывшая участница группы «ВИА Гра», резко ответила своим подписчикам в Instagram. Фанаты певицы раскритиковали ее за внешний вид на репетиции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    На опубликованном ролике Брежнева вместе с певцом Monatik отрабатывает танцевальные движения. Исполнительница в широких штанах черного цвета и футболке такого же оттенка.

    Пользователям соцсети не понравился внешний вид Веры.

    «Почему она тоже в штанах, пропагандируете образ американской женщины — друг или партнер?» — написала одна из подписчиц.

    Брежнева предложила фанатке попробовать отрепетировать подобные движения в юбке.

    Другой подписчик призвал артистку начать пропагандировать женственность и счастливые отношения между мужем и женой.

    «Я это делаю уже давно», — отреагировала на комментарий Брежнева.

    Еще одна подписчица написала, что не воспринимает певицу как женщину. На что экс-солистка «ВИА Гры» предложила воспринимать ее как мужчину.