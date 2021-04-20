Брежнева рассказала об участии в шоу «Орел и решка»

Певица Вера Брежнева стала ведущей шоу «Орел и решка». Она поделилась впечатлениями от участия. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она уточнила, что в начале ее задержали полицейские в аэропорту на три часа. В чем была причина — певица не уточнила. После этого она сразу попала на съемки.

«Это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни», — написала Брежнева.

Она добавила, что мало спала и ела, но все равно получила незабываемые эмоции.

Ранее ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк рассказала об опасных случаях, с которыми сталкивалась во время съемок передачи. Например, во время съемок на Соломоновых островах девушка решила нырнуть в океан с лодки. Только потом она узнала, что там водятся морские крокодилы.

«Отплыла на 30 метров и вижу, как бледнеет темнокожий проводник. Кричит, чтобы не двигалась. А человеку в океане такое говорить нельзя — я включаю турбины и плыву к лодке», — поделилась Никитюк.

Также как-то раз во время высадки с вертолета в Швейцарии ей срезало лопастями волосы и чудом не задело голову.

«Выхожу из кабины, а вертолет проседает. Оператор побледнел», — рассказала ведущая.