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    27 ноября 2021, 16:40

    Брежнева раскрыла подробности кастинга в группу «ВИА Гра»

    Певица Брежнева: во время кастинга в ВИА Гру продюсеры задавали вопросы о съемках в порно

    Андрей Иванов

    Певица Вера Брежнева вспомнила, как когда-то проходила кастинг в группу «ВИА Гра» в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Она поделилась, что была абсолютно уверена в себе, а продюсеры ей задавали неожиданные вопросы.

    Брежнева раскрыла подробности кастинга в группу «ВИА Гра»

    Брежнева рассказала, что у нее спрашивали, не снималась ли она в порно, а также поинтересовались семейным положением и информацией о месте рождения и учебы. После кастинга она ждала вердикта несколько часов. Певица отметила, что это было очень волнительно.

    «Мне казалось, что я просто сойду с ума от нетерпения», — заявила Брежнева и добавила, что годы работы в составе группы «ВИА Гра» вспоминает с любовью.

    Год назад Брежнева поделилась подробностями жизни в браке с Константином Меладзе. Она сообщила, что сначала долго присматривалась к своему будущему мужу. Сейчас в их семье царит полное взаимопонимание, хотя она призналась, что «жить с гениями сложно».