«Бредни сумасшедшего». Пригожин раскритиковал слова Шаляпина о российской эстраде

Заявление певца Прохора Шаляпина о «проститутках и альфонсах» на эстраде назвали попыткой привлечь к себе внимание. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что мнение артиста никого не интересует.

Пригожин в беседе с «Газетой.ru» заметил, что с вопросом об альфонсе в речи Шаляпина «предельно все понятно».

«Уж кто и альфонс, то там предельно все понятно. То бабушку он хоронил, с которой спал, то еще что-то», — сказал продюсер.

Певец, по словам Пригожина, намеренно привлекает к себе внимание подобными заявлениями. Слова артиста он охарактеризовал как «бредни сумасшедшего».

«Его мнение никого не интересует. <…> Ему делать нечего, и он создает псевдоинфоповоды. Инъекция пиара ему нужна», — подчеркнул продюсер.

Пригожин добавил, что Шаляпин «ничего путного в своей жизни не сделал», и в этом заключается вся трагедия. У певца давно нет новых песен и концертных программ.

«Вы знаете певцов, артистов, которые, действительно, с утра до ночи зарабатывают своим трудом. Вот пусть он расскажет, каким трудом он зарабатывает. Где его труд?!» — задался вопросом Пригожин, заметив, что с профессиональной стороны Шаляпина оценить невозможно.

Нелестное высказывание Прохора Шаляпина о представителях российской эстрады прозвучало в эфире программы «Однажды…» на НТВ. При этом он сам заявил, что никогда не вел себя как альфонс.