Брэдли Купера заметили в компании помощницы бывшего госсекретаря США

Голливудский актер Брэдли Купер начал отношения с помощницей бывшего госсекретаря США Хилари Клинтон Хумой Абедин. Об этом написало издание PageSix со ссылкой на инсайдера.

По словам журналистов, артист пытается тщательно скрывать свой роман с 45-летней возлюбленной от папарацци.

Познакомить Купера и Абедин удалось главному редактору журнала Vogue Анне Винтур, сообщил «ПолитЭксперт».

«Анна определенно играла роль свахи. Она лучшая подруга Брэдли и обожает Хуму. Они идеально подходят друг другу», — говорится в сообщении издания.

Некоторые источники сообщают, что еще в мае этого года пара вместе приехала на Меt Gala, однако, чтобы не привлекать внимание фотографов, намеренно ходила порознь.

В 2015 году Брэдли Купер начал отношения с фотомоделью Ириной Шейк, а спустя некоторое время у пары родилась дочь. Через четыре года их отношения закончились, однако Куперу и Шейк удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка.