Брэдли Купер заинтересовался «новой девушкой Бонда»

Недавно 45-летнего голливудского актера заметили в компании 31-летней испанской актрисы Аны де Армас. Именно она сыграла роль новой девушки Джеймса Бонда. Папарацци запечатлели, как пара флиртовала. Свидетели говорят, что актеры не пытались спрятаться от зевак.

Купер и де Армас уже знакомы. В 2016 года они вместе играли в картине «Парни со стволами». Говорят, что у них и тогда были хорошие отношения, а сейчас они могут перерасти из дружеских в романтические.

До этого Купер четыре года встречался с моделью русского происхождения Ириной Шейк. Она родила ему дочку Лею. Летом прошлого года звездная пара рассталась, причину никто не назвал. Но ходят слухи, что виной всему стала Леди Гага, игравшая вместе с Брэдли в фильме «Звезда родилась». Для Шейк тема расставания является болезненной — она никогда не отвечает на этот вопрос.