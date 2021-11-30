Брэдли Купер рассказал, как на него однажды напали с ножом

Актер Брэдли Купер рассказал, что два года назад на него напал преступник с ножом. Он смог убежать и даже успел сфотографировать злоумышленника. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на подкаст Armchair Expert.

В тот день актер решил поехать на метро, так как на дорогах были пробки. Ему нужно было забрать из детского сада свою дочь Лею.

«Я почувствовал, что кто-то подходит, и подумал: „О, они хотят сфотографироваться или что-то в этом роде“. Когда я повернулся, то посмотрел вниз и увидел нож. Он был почти трехдюймовой длины», — рассказал актер.

Он начал убегать от преступника и успел спрятаться. Тот погнался за ним, но не заметил Купера и пробежал мимо. В этот момент актер успел сфотографировать нападавшего. После он пустился за ним вдогонку и сделал еще несколько фото.

Со снимками он пошел в полицию. Правоохранители спросили актера, не ранен ли он.

«Полицейский все время говорил: «Тебя ранили?» Я ответил: «Нет». Он такой: «Проверь, не порезали ли тебя? Часто бывает так, что людей ранят, но они в шоке не замечают этого». Я проверил, прав ли он. После этого я вернулся в метро и поехал забирать свою дочь», — рассказал Купер.