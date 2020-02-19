Брэдли Купер начал встречаться с бывшей женой Тома Круза

После расставания с Ириной Шейк личная жизнь Брэдли Купера активно обсуждают в СМИ. Напомним, ранее обсуждалось, что якобы во время съемок кинокартины «Звезда родилась» Леди Гага разрушила брак Купера с моделью. После обсуждался роман звезды с актрисой Аной де Армас, однако это оказалось лишь слухами.

Теперь звезде Голливуда приписывают роман с актрисой Кэти Холмс, бывшей женой Тома Круза. Обе знаменитости живут в одно районе Нью-Йорка и якобы познакомились в магазине, а после обменялись номерами телефонов.

Также обсуждают версию, что Купер помог Холмс пережить расставание с Джейми Фоксом, звездой фильма «Джанго освобожденный». Дружеские отношения актеров переросли в романтические.