19 февраля 2020, 00:11
Брэдли Купер начал встречаться с бывшей женой Тома Круза
Голливудский актер Брэдли Купер начал встречаться с актрисой Кэти Холмс. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на инсайдерскую информацию.
После расставания с Ириной Шейк личная жизнь Брэдли Купера активно обсуждают в СМИ. Напомним, ранее обсуждалось, что якобы во время съемок кинокартины «Звезда родилась» Леди Гага разрушила брак Купера с моделью. После обсуждался роман звезды с актрисой Аной де Армас, однако это оказалось лишь слухами.
Теперь звезде Голливуда приписывают роман с актрисой Кэти Холмс, бывшей женой Тома Круза. Обе знаменитости живут в одно районе Нью-Йорка и якобы познакомились в магазине, а после обменялись номерами телефонов.
Также обсуждают версию, что Купер помог Холмс пережить расставание с Джейми Фоксом, звездой фильма «Джанго освобожденный». Дружеские отношения актеров переросли в романтические.