Брэдли Купер и Ирина Шейк прогулялись вместе и подогрели слухи о возобновлении отношений

Актер Брэдли Купер и российская топ-модель Ирина Шейк расстались в 2019-м году. По крайней мере, тогда они объявили об этом официально. Поклонники по всему миру оказались крайне разочарованы: они не ожидали, что одна из самых ярких и красивых пар Голливуда может распасться. Теперь же фанаты подозревают, что отношения между звездами снова могут перешагнуть за рамки обычного дружеского общения.

Звезды воспитывают общего ребенка — дочь Лею. Сейчас девочке уже исполнилось четыре года, она посещает детский сад с изучением русского языка. Папа и так принимал активное участие в заботе о дочери, Купер и Шейк много общались. Однако в последнее время бывших супругов все чаще видят вместе в самых разных местах: они проводят вместе праздники, гуляют по улицам. Пару недель назад Брэдли и Ирина гуляли вдвоем по Манхеттену, при этом модель держала своего бывшего избранника под руку. Разумеется, такая прогулка сразу привлекла внимание папарацци.

На днях пару снова засняли вместе во время прогулки с дочкой. Фотографию опубликовал Telegram-канал Peopletalk. Выглядит все так, как будто супруги и не расставались. Со стороны они выглядят, как вполне счастливая семья. Однако никаких комментариев о своих отношениях звезды не дают.

Совсем недавно Ирине приписывали роман с рэпером Канье Уэстом. Модель даже стали называть новой музой музыканта. Пару замечали в совместных поездках, в общих компаниях на вечеринках. Но сама Шейк заверила, что с Канье они просто друзья, а никаких романтических отношений в ее жизни на текущий момент нет.