  • Брэд Питт впервые рассказал о разводе с Анджелиной Джоли

    03 декабря 2019, 16:55

    Ирина Нагайникова

    Голливудский актер Брэд Питт впервые за три года бракоразводного процесса рассказал, чего ему стоил брак с Джоли. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на журнал Interview.

    Почти три года назад начался бракоразводный процесс, который поразил весь мир. Звездная пара решила расстаться спустя многие годы отношений. Официальный развод Питт и Джоли получили весной этого года.

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    Некоторые вопросы финансов и опеки над детьми остаются не решенными по сей день.

    Примечательно, что Анджелина Джоли давала интервью не раз, рассказывая о проблемах Питта с алкоголем и рукоприкладстве. А вот бывший супруг хранил молчание до последнего интервью с 81-летним Энтони Хопкинсом. В разговоре с коллегой по цеху 55-летний Питт признался, что в этом браке «истратил весь свой запас слез».

    «Я глушил все проблемы алкоголем. До сих пор борюсь с этим. Это цена за все мои ошибки, которыми я не горжусь. Я обязан был пройти через этот опыт», — рассказал актер.