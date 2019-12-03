Брэд Питт впервые рассказал о разводе с Анджелиной Джоли

Почти три года назад начался бракоразводный процесс, который поразил весь мир. Звездная пара решила расстаться спустя многие годы отношений. Официальный развод Питт и Джоли получили весной этого года.

Брэд Питт нашел замену Джоли Подробнее

Некоторые вопросы финансов и опеки над детьми остаются не решенными по сей день.

Примечательно, что Анджелина Джоли давала интервью не раз, рассказывая о проблемах Питта с алкоголем и рукоприкладстве. А вот бывший супруг хранил молчание до последнего интервью с 81-летним Энтони Хопкинсом. В разговоре с коллегой по цеху 55-летний Питт признался, что в этом браке «истратил весь свой запас слез».

«Я глушил все проблемы алкоголем. До сих пор борюсь с этим. Это цена за все мои ошибки, которыми я не горжусь. Я обязан был пройти через этот опыт», — рассказал актер.