Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Передача направлена на поднятие настроения людей во время пандемии коронавирусной инфекции. Красински ведет передачу удаленно — из дома.

«А теперь о погоде. Брэд, как там на улице?» — задал вопрос телеведущий Питту.

Актер выглянул на свой балкон и дал ответ.

«Выглядит неплохо, да», — заявил Брэд Питт.

Актер Джон Красински запустил домашнее YouTube-шоу с хорошими новостями, чтобы поднимать настроение людям. Из-за пандемии коронавируса весь мир сейчас переживает нелегкие времена, и пессимистичные прогнозы о COVID-19 заполнили все информационное пространство.

Ранее в передаче принимали участие Стив Карелл, Роберт де Ниро и другие знаменитости.

Каждый выпуск Красински заканчивает одинаковой фразой: «С вами был Джон Красински, и это SGN. Помните: как бы тяжела ни была жизнь, в мире всегда есть место чему-то хорошему. Еще увидимся. Спокойной ночи».