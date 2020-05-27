Брэд Питт решил не стричься в самоизоляции. Поклонников поразил его вид
Папарацци застали Питта на улицах Малибу. Издание Mail Online написало, что актер был в компании своего давнего друга, басиста Red Hot Chili Peppers Майкла Бэлзари (Фли). На голливудской звезде были спортивного вида рубашка, рваные джинсы и кеды. Внимательные фанаты рассмотрели даже черные корни волос звезды.
Однако, по их мнению, актер теперь выглядит лучше, чем во время совместной жизни с Анджелиной Джоли.
«Как он до сих пор так хорошо выглядит? Вид у него счастливее после развода с Анджелиной», — написал пользователь Сети.
Другой отметил, что судя по Питту, в моду вернутся прически из 1970-х. Тогда многие мужчины ходили с волосами до плеч. Но нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Брэда.
«Я думаю, что его волосы выглядят глупо. Он слишком стар для таких длинных густых волос», — написал один комментатор.
Еще один юзер заявил, что Питт всегда выглядит так, как будто ему нужно принять ванну.
Ранее СМИ писали, что у актера новые отношения. Якобы сейчас он встречается с молодой австралийской телеведущей.