Брэд Питт решил не стричься в самоизоляции. Поклонников поразил его вид

Брэд Питт не стал во время режима самоизоляции самостоятельно обновлять прическу. Так что пока актер ходит с отросшими до плеч волосами. Поклонники, увидев новые фото кумира, начали бурно обсуждать его изменившуюся внешность в Сети.

Папарацци застали Питта на улицах Малибу. Издание Mail Online написало, что актер был в компании своего давнего друга, басиста Red Hot Chili Peppers Майкла Бэлзари (Фли). На голливудской звезде были спортивного вида рубашка, рваные джинсы и кеды. Внимательные фанаты рассмотрели даже черные корни волос звезды.

Однако, по их мнению, актер теперь выглядит лучше, чем во время совместной жизни с Анджелиной Джоли.

«Как он до сих пор так хорошо выглядит? Вид у него счастливее после развода с Анджелиной», — написал пользователь Сети.

Другой отметил, что судя по Питту, в моду вернутся прически из 1970-х. Тогда многие мужчины ходили с волосами до плеч. Но нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид Брэда.

«Я думаю, что его волосы выглядят глупо. Он слишком стар для таких длинных густых волос», — написал один комментатор.

Еще один юзер заявил, что Питт всегда выглядит так, как будто ему нужно принять ванну.

Ранее СМИ писали, что у актера новые отношения. Якобы сейчас он встречается с молодой австралийской телеведущей.