Брэд Питт рассказал, что мог сыграть Нео в «Матрице» Вачовски

Питт рассказал, что (тогда еще братья, а не сестры) Вачовски предлагали ему сыграть в ставшей культовой трилогии «Матрица». Он объяснил отказ, тем, что это была «не его» роль.

Также Питт отметил, что потребовался бы не один день, что обсудить все великие фильмы, от съемок в которых он отказался.

Отмечается, что от роли Нео отказался также актер Уилл Смит. В итоге роль Избранного в истории противостояния человечества и компьютеров досталась Киану Ривзу.