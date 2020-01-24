24 января 2020, 19:16
Брэд Питт рассказал, что мог сыграть Нео в «Матрице» Вачовски
Голливудский актер Брэд Питт признался, что в 90-х годах отказался от участия в съемках «Матрицы». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание Collider.
Питт рассказал, что (тогда еще братья, а не сестры) Вачовски предлагали ему сыграть в ставшей культовой трилогии «Матрица». Он объяснил отказ, тем, что это была «не его» роль.
Также Питт отметил, что потребовался бы не один день, что обсудить все великие фильмы, от съемок в которых он отказался.
Отмечается, что от роли Нео отказался также актер Уилл Смит. В итоге роль Избранного в истории противостояния человечества и компьютеров досталась Киану Ривзу.