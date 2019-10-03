Брэд Питт принудил Анджелину Джоли к браку

Джоли решила стать мамой в седьмой раз Подробнее

Джоли и Питт воспитывали шесть детей и жили вместе девять лет. Несмотря на это, актриса отказывалась соглашаться на предложение руки и сердца. Звезду и так устраивал их формат отношений. Тем не менее Питт все равно настаивал на регистрации брака. Он звал любимую к алтарю, потому что всегда придерживался старомодных взглядов.

«Анджелине казалось, что Брэд на нее давит, и она обязана стать его женой», — отметил друг актрисы.

Он также рассказал, что и дети знаменитостей часто просили родителей расписаться.

Джоли и Питт встречались девять лет. Поженились они в узком семейном кругу в августе 2014 года в своем имении во Франции. Звездная пара распалась больше двух лет назад, официально они расстались весной 2019 года.