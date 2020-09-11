Брэд Питт помолодел благодаря новому роману

Накануне Питт участвовал в фотосессии для новой рекламной кампании итальянского дома моды и модного бренда Brioni. На фотографиях актер позировал в элегантных костюмах. Фанаты обратили внимание на цветущий вид знаменитости. Они считают, что Питт помолодел за последнее время.

Поклонники предположили, что причина изменений во внешности кроется в новом романе актера.

Недавно в аэропорту Парижа Питта заметили с 27-летней немецкой моделью польского происхождения Николь Потуральски. По неподтвержденным данным, актер и модель познакомились больше года назад и уже тогда оказывали друг другу знаки внимания. Роман же начался не так давно. Питт свозил Потуральски на отдых в поместье, в котором женился на актрисе Анджелине Джоли. Факт отношений никто из них не подтвердил.