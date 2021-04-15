Брэд Питт покинул больницу в инвалидном кресле

Голливудского актера Брэда Питта выкатили из больницы в инвалидном кресле. Фотографии сделали американские папарацци издания Page Six.

Поклонники звезды забеспокоились и начали обсуждать возможные проблемы со здоровьем Питта. Некоторые интернет-пользователи заявили, что до такого состояния артиста довела его бывшая жена, актриса Анджелина Джоли. Недавно она снова подала в суд на экс-супруга, обвинив его в домашнем насилии.

Однако позже стало известно, что Питт просто посетил стоматологическую клинику, написал сайт eg.ru. Знаменитости удалили зуб мудрости. В США действует правило, согласно которому пациенты не имеют права покидать клинику самостоятельно. Персонал или родственники должны вывозить пациентов на инвалидной коляске, чтобы оградить посетителей от травм.

На фотографиях, которые сделали папарацци, 57-летнего актера выкатывает из клиники его телохранитель. Лицо Питта рассмотреть тяжело, потому что он надел защитную маску и солнцезащитные очки, а на голову натянул капюшон черного худи. Несмотря на это поклонники заметили, что Питт сильно похудел.

Питт вместе со своими коллегами — Харрисоном Фордом, Холли Берри и Риз Уизерспун — проведет церемонию вручения наград кинопремии «Оскар» 25 апреля.